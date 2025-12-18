¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤È¤È¤â¤Ë3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¡ÈÏÂ¿©¤Ë´ó¤ê¤¬¤Á¡ÉÄ¹ÃË¤Ø¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ä¹ÃË¤ÈMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤ÎDOMETOUR 2025¡ÈBABEL no TOH¡ÉÅìµþ¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤