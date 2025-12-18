Bリーグは12月18日、選手の身体能力を様々な角度から計測した「フィジカルテスティング」を実施し、その結果を公開した。 測定項目はNBAドラフトコンバインに準拠して設定され、身長や指高、ウイングスパンといった体のサイズから、垂直跳び、スプリント、スライドを含めたアジリティドリルなど8項目。外国籍選手およびアジア特別枠選手と、28歳以上の選手、日本代表選手は任意実施対象となっていることから、代表活