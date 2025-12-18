きょう東証グロース市場に新規上場したミラティブは、午前９時２４分に公開価格８６０円を１０９円（１２．７％）下回る７５１円で初値をつけた。直後に高値７５８円をつけると９時４３分には６９５円に下落。その後は売り買いが交錯するなか、徐々に弱含む展開となった。午後は７００円トビ台を中心とするもみ合いとなり、７０５円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS