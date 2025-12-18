ニューテックはこの日の取引終了後、サクサから完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株２６５０円。 買い付け予定数は１９４万５６６３株（下限１０３万３３００株、上限設定なし）、買い付け期間は１２月１９日～来年２月９日。ＴＯＢ成立後にニューテック株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１８日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した