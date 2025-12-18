○経済統計・イベントなど ０６：００米・対米証券投資 ０８：３０日・全国消費者物価指数 ０９：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：００独・生産者物価指数 １６：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：００英・小売売上高 １６：４５仏・卸売物価指数 １８：００ユーロ・経常収支（季調済） ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：