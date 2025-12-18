ソフトマックスがこの日の取引終了後、２５年１２月期の期末一括配当予想を７円５０銭から１０円へ増額修正した。前期実績は３０円だが、７月１日付で１株から４株への株式分割を実施しており、実質増配となる。 出所：MINKABU PRESS