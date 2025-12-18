（台北中央社）台湾プロ野球の台鋼ホークスが16日、スティーブン・モヤ内野手（34）との来季の契約更新を発表した。1年総額69万5千米ドル（約1億700万円、出来高などを含む）で合意したという。プエルトリコ出身のモヤは中日やオリックスを経て昨年に台鋼入りし、1年目でいきなり本塁打王と打点王の2冠に輝いた。今年はシーズン序盤に太ももを負傷したこともあり出場数が115試合から89試合に減ったが、初めて打率3割をクリアし2年