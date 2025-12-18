18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比560円安の4万9150円で取引を終えた。出来高は3万652枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては148.50円高。 株探ニュース