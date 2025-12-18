18日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比17ポイント安の3364.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万2055枚だった。この日のTOPIXの現物終値3356.89ポイントに対しては7.61ポイント高。 株探ニュース