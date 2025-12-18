18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比230ポイント安の3万335ポイントで取引を終えた。出来高は3105枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万281.99ポイントに対しては53.01ポイント高。 株探ニュース