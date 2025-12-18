18日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比2ポイント高の1973ポイントで取引を終えた。出来高は306枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2004.23ポイントに対しては31.23ポイント安。 株探ニュース