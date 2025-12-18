北海道内では未明から火事が相次ぎました。旭川市では平屋建ての住宅が燃える火事があり、性別不明の１人の遺体が見つかりました。火事があったのは旭川市東光３条１丁目の平屋建ての住宅です。 １２月１８日午前１時前、付近に住む男性から「火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ４時間後に消し止められましたが、この火事で、性別不明の１人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この住宅には７０代の男性