台湾メディアのETtodayの17日付記事によると、台湾人ジャーナリストのジェニファー・シェン（沈春華）さんが自身のSNSで「日本の地下鉄駅に恐怖を感じた」と吐露した。記事によると、大阪を旅行で訪れたシェンさんは16日、自身のフェイスブックアカウントで「日本の地下鉄駅に一歩足を踏み入れただけで恐怖を感じる。外国人旅行者にとってはまるで高度なサバイバルチャレンジのよう」と投稿した。その理由は駅の複雑さにあるようで