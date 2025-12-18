東京・赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事で、司法解剖の結果、夫の両手に皮下出血があったことが分かりました。サウナ室のドアにはたたいたような跡があり、助けを求めていたとみられます。この火事は今月15日、港区赤坂のサウナの室内で、美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。サウナ室内のドアノブは外れていて、2人は閉じ込められていたとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で司法解剖の結