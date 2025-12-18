タレントの中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。9月に双子を出産後、体重が落ちず悩んでいることを明かした。【写真】「体重落ちないから焦ってます」双子との3ショットを添えて投稿した中川翔子中川は「ニコニコよく笑う双子に毎日癒されています」と、ベッドで3人と写真に収まるショットを公開。続けて「母乳のためにご飯抜けないけど体重落ちないから焦ってます」と最近の悩みを吐露した。産後美容として「スク