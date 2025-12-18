来年度の税制改正で最大の焦点となっていた「年収の壁」の引き上げをめぐり、自民党と国民民主党は178万円に引き上げることで合意しました。【写真を見る】【速報】「年収の壁」178万円への引き上げで合意高市総理と国民民主・玉木代表が会談へ「年収の壁」をめぐって自民党と国民民主党はいまの160万円から178万円に引き上げることを目指し、減税の恩恵を大きく受ける層をどこまで広げるかについて、詰めの協議を続けていました