二酸化炭素を排出せず環境に優しいとされる電気自動車。石川県白山市に県内で初めて電気で走るゴミ収集車が導入されました。18日に、石川県白山市で披露されたのは、電気を動力としたEVのゴミ収集車です。早朝の住宅街などでも、エンジン音を響かせることなくゴミ収集を行う事ができ、二酸化炭素も排出しません。加えて、機能性も従来のゴミ収集車と変わらないものになっていて、この日は資源ごみの積み込みと、充電作業のデモンス