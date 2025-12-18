Image: SUN-STAR サンスター文具がカセットテープのデザインをモチーフにした「カセットテープメジャー」を発売します。持ち歩きにも便利最近はリスニングソースとしてカセットテープが注目を集めていますが、このメジャーはかなりリアルにカセットのデザインを再現。サイズは本物よりちょっと小さめですが、意表を突いたルックスがいいですね。メジャーは1.5mでテープの色味に似ています。