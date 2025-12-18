タリーズコーヒーの季節限定メニューとして、年末年始に味わえるメニューが登場。香り高い抹茶を使用した「抹茶ホワイトモカ」や「抹茶パン・オ・ショコラ」が発売されます☆ タリーズコーヒー「抹茶ホワイトモカ／抹茶パン・オ・ショコラ」 発売日：2025年12月26日（金）販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗 タリーズコーヒーに、慌ただしい年末年始に、香り高い抹茶ドリンクでほっとひと息、安らぎを届け