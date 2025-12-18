ビジネスマッチングや、エンタメイベント企画などを業務とする企業を経営する山田大智さん(62歳)の履歴書には、唯一無二の経歴が記されている。小渕内閣では官房長官、また自民党の幹事長などを歴任した野中広務さんの秘書として永年仕えた過去があるのだ。人柄に魅せられ、約30年の月日があっという間に過ぎた。難局を切り抜ける野中さんの姿を、黒子として目の当たりにした見聞は、何事にも代えがたい貴重な経験といえる。今なお