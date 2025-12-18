オズワルドの伊藤俊介が、蛙亭のイワクラと破局について理由を明かすシーンがあった。12月17日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#38が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティ。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。【映像】オズワルド伊藤が明かした破局理由この日は、女心がわからないカカロニの栗谷、モグライ