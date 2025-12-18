11月にセブンイレブン（以下、セブン）がブラックフライデーに合わせて展開した「揚げ物日替わり半額セール」。セール期間中は全国の店舗でレジ横のホットスナック陳列スペースに揚げ物が“山盛り”となる光景が繰り広げられたが、定価の半額で買えるというお得ぶりから、多くの客が買い求めるという結果に。「一日で揚げ鶏が150個も売れた」（都内のセブン店舗従業員）という店舗もあった模様。店舗側としては売上増というう