俳優の二宮和也（42）と川口春奈（30）が出演するJCBの新CMが、18日から全国で放映される。今回の新CMは、「買いものって、メッセージだ。」をテーマに、二宮と川口それぞれのバージョンが用意された。【映像】二宮和也が川口春奈に買ってあげたいものインタビューで、川口に買ってあげたいものを聞かれた二宮は次のように答えた。二宮「動画撮影の周りのガジェットとかを結構買ってあげたいなとは思う。やっぱり女優でもある