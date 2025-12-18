大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月9日記事は取材時の状況）＊＊＊日本の窮屈な社会に疲れて、海外で「人生一変」を狙う人も少なくない。タイ・バンコクでタイ人の妻とともにゲストハウスを経営する川越渉さん（55歳）も、その一人だ。「最初は、ちょっと仕事で来ただけだ