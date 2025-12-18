お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が17日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。月1で取り寄せている意外な食材を明かす場面があった。この日はかまいたちの2人、「マユリカ」中谷、「東京ホテイソン」たけるの4人が「今から鍋するから何か食材を1つ持ってきて」と知り合いにアポなしで電話し、食材を持ってきてもらい、鍋をするという企画。中谷が「12時から鍋すんねんけど、いい感じの食