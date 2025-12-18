フジテレビは19日午後9時58分から、「酒のツマミになる話最終回だから未公開トーク全部出しますSP」を放送する。“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。約4年9カ月にわたる放送の最終回となる19日は、これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出する。いつも通り円卓に座り、豪華ゲスト陣とともに、最終回も