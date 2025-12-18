Cloudflareが2025年を通じて観察されたインターネットの傾向とパターンをレビューする「2025 Cloudflare Radar Year in Review」を発表しました。Cloudflare Radar 2025 Year in Reviewhttps://radar.cloudflare.com/year-in-review/2025The 2025 Cloudflare Radar Year in Review: The rise of AI, post-quantum, and record-breaking DDoS attackshttps://blog.cloudflare.com/radar-2025-year-in-review/Cloudflareは世界125以