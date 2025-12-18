プロ野球・西武が18日に球団HPで、ホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と15日に育成選手契約を締結したことを発表しました。ゴンザレス投手は198cm、116kgの23歳右腕。広池浩司球団本部長は「大きな体格を生かし、常時150km/hを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力の投手です。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考え