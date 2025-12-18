女優の山口智子（61）が18日、横浜市の横浜・山下ふ頭4号上屋で「ザ・ムービアムヨコハマ」の先行披露レセプションに出席した。同施設は1800平方メートルの巨大空間に音と映像を投射し、没入方芸術体験ができる。山口は地球の音を未来に残す体験ブース「LISTEN.」のプロデュースを担当している。「未来に自慢したい、かっこいい“地球の今”が詰まっているタイムカプセル。地球外生命体にも自慢したい、かっこいい音の今が詰