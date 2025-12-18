高速道路で「追突事故です」 12月18日午前、九州自動車道上り線で車8台が絡む事故があり、5人が病院に運ばれました。 【写真を見る】トンネル前が渋滞現場付近の様子 この事故で人吉ICから八代JCTの間が通行止めとなっています。 12月18日午前11時ごろ、八代市の九州自動車道上り線・原女木トンネル付近で、「追突事故です。何台が絡んでいるかわかりません」と110番通報がありました。 トンネル前は･･･ この事故で大型ト