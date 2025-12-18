● レトロフューチャーな操作感で1980年代の名機を現代に蘇らせた「セイコーセレクション Sシリーズ」と、世界的人気キャラクター「ピンクパンサー」との遊び心あふれるコラボレーションモデル「SBSA321」。 「懐かしさと革新」、「洗練とユーモア」の異なる個性が響き合う、セイコーの最新作を紹介する。時を超える洗練。セイコーセレクション「SBJG017」「SBJG019」「SBJG021」セイコーセレクションから登場したデジタルクオーツ