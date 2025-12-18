テレビ朝日系の情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」は2025年12月18日放送で、オーストラリアで10日から導入された16歳未満のSNS利用禁止の効果を検証し、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は「日本も導入すべき」と力説した。「抜け道があっても効果はある」番組によると、オーストラリアでは10代の97％が平均4つのSNSを利用していて、詐欺や性暴力などの犯罪に巻き込まれたり、誹謗や中傷にさらされて