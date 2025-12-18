菓子専門店「シャトレーゼ」は12月29日、新春向けの生菓子6品を発売する。正月らしいデコレーションを施した複数人用のケーキをはじめ、1人用サイズのプチケーキも取りそろえる。期間限定で、販売は2026年1月3日まで。2つの味が楽しめる スイーツパレードデコレーション〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉2つの味が楽しめる スイーツパレードデコレーション(4,860円)〈2〉2026HAPPY NEW YEAR デコレーション14cm(2,380円