高松南警察署が行った訓練高松市林町 警察官が緊急車両の運転知識や技能を高める訓練が高松市で行われました。 緊急車両の事故を無くそうと高松南警察署が行った訓練です。 まず正しい運転姿勢を学びます。背面に隙間ができないようシートに深く座り、ハンドルやブレーキペダルと適切な距離を取ることが重要だということです。 運転では「認知・判断・操作」を素早く正しく行うことが必要です。