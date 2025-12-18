ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡Ê°Ê²¼¡§KFC¡ËÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¤ª½Å¡×¤ò26Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û1310±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡Ö¥±¥ó¥¿¤ª½Å¡Ê¾¾¡Ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸KFC¤Î¡È¤ª¤»¤Á¡É¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥±¥ó¥¿¤ª½Å¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡Ö¥±¥ó¥¿¤ª½Å¡×¤Ë¤Ï¡¢KFC¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥­¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ê¥²¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ý¥Æ¥È¡Ù¡¢