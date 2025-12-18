韓国の俳優シン・ヘソンが、来年4月18日に初の来日ファンミーティングを開催することが決定した。【写真】『生まれ変わってもよろしく』ではアン・ボヒョンと共演したシン・ヘソンドラマ『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』『サムダルリへようこそ』『生まれ変わってもよろしく』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』など数多くの作品で主演を務め、ジャンルを問わない高い演技力で人気を誇っているシン・ヘソン。2026年にはNetfl