契約更改を終え、来季の目標を書いた色紙を手にポーズをとるオリックスの宮城＝18日、大阪市オリックスの宮城大弥投手が18日、大阪市内の球団施設で契約交渉に臨み、2千万円増の年俸2億2千万円で更改。自己最多の150回1/3を投げて防御率2.39をマークも、腰の違和感などから2年連続で7勝（3敗）にとどまり「もっともっと勝ちにつながる投球を増やしていかないといけない」と向上を誓った。広島から海外フリーエージェントで加入