人気女子ゴルファーの原英莉花が１８日、インスタグラムを更新。オークリージャパンの投稿をリポストし、さまざまなサングラスやメガネを試着する様子を公開した。シーズンオフに入った原は「今年も最高なサポートありがとうございました」と感謝。オークリーストア渋谷でフレームやレンズの色、形が違うサングラスやメガネをかけ、ポーズを決めた。原は今季、米下部ツアーで奮闘し、８月には米国初優勝。来季の米ツアー参戦