大宮競輪場のF1「スポーツニッポン新聞社杯」は2日目を迎えた。6Rのガールズ。酒井亜樹（24＝大阪）が5番手から仕掛けて大差で完勝。初日（4着）の雪辱を果たした。「初日の分まで力を出し切りたかった。タイミングを逃さずに仕掛けられた。脚の状態はいい。あとは組み立ての問題です」ナショナルチームに在籍する逸材。決勝での太田りゆとの対決は興味深い。