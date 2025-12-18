１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５１０円７８銭（１・０３％）安の４万９００１円５０銭だった。２日ぶりに下落した。前日の米株式市場では、米ＩＴ大手オラクルのＡＩ関連投資の資金調達が難航していると報じられ、ＡＩ事業の収益性に対する懸念から主要な株価指数が下落した。東京市場でも日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄が値下がりし、一時、前日終値に比べ８００円超下落する