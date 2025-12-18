三峡集団は中国で岸から最も離れた洋上風力発電プロジェクト「三峡江蘇大豊800メガワット（MW）洋上風力発電プロジェクト」が15日、全容量の系統連系を達成し、中国の洋上風力発電が深海・遠海へ進出する上で新たな進展を遂げたと発表した。人民網が伝えた。三峡江蘇大豊800MW洋上風力発電プロジェクトは江蘇省初の洋上風力発電グリッドパリティ実証プロジェクトの一つで、塩城市大豊区の北東海域に位置する。四つのエリアで構成さ