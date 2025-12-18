ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と2026年からの3年契約を締結したと発表した。取材に対応した三笠杉彦GMは、評価した点を説明。「マネジメント力と言うか、従来の全てのことをご自身でやられるというスタイルの監督ではなくて、任せるところはコーチに任せますし、フロントとの連携みたいなところもある。ご自身の職務を認識しながら、ご意見を言っていただきながらも、城島（健司）CBO、フロントともしっかり連携し