ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と2026年からの3年契約を締結したと発表した。取材に対応した三笠杉彦GMは「就任当時は契約3年と言っていて、2年連続リーグ優勝と今年の日本一という実績ともにチームを引っ張っていただいた。契約の最終年を待たずして、さらに中期の視点で3連覇、2年連続の日本一に集中してもらいたいという観点でこのタイミングになりました」と説明した。小久保監督は和歌山・星林高、青学大を