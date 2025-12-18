J1アビスパ福岡は18日、FW碓井聖生（24）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。今季途中にJ2富山から加入。移籍後初出場、初先発だった6月21日の新潟戦でいきなりJ1初ゴールをマークするなど3得点を挙げて得点力不足に悩むチームの救世主となった。しかし、8月に故障離脱し、10月の復帰後は無得点だっただけに、悔しさをにじませていた。J1初挑戦だった今季を「移籍してきて大きな成長というのもあったし、