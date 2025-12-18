雪が降ると…「アートですね」北海道登別市にある水族館、登別マリンパークニクスが公開した雪の日のペンギンの動画がかわいいと話題を呼んでいる。「午後のペンギンのパレードPart2ペンギンたちの足跡がたくさんです」とインスタグラムでコメント。パレードに出てきたジェンツーペンギン、キングペンギンが、うっすらと雪が積もる水族館の坂道を、ペタペタと足跡をつけながらゆっくりと移動する、可愛い動画を公開した。