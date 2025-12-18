ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが18日、都内のホテルで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜-Tokyo 3 Nights 世界への第一章-』の会見を開いた。【写真】綺麗…！ピアノを弾くYOSHIKIサンタYOSHIKIがクラシカル公演を開催するのは、2023年の『YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 “REQUIEM”』以来で約2年ぶり。今回の公演は、日本人として初めてサウジアラビア・アルウラ（UNESCO世界遺産ヘグ