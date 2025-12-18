12月16日、新潟県長岡市の十字路交差点で横断歩道上を歩いていた60代男性を車ではねた疑いで、55歳の女が現行犯逮捕されました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、見附市熱田町のパート従業員の女（55）です。女は12月16日午後6時半前、長岡市学校町の信号機のある十字路交差点で、軽自動車を1人で運転中に青信号を右折したところ、横断歩道を歩いていた60代男性をはねた疑いが持たれています。男性は全身を強く打