お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。体調不良で自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」を欠席したことを巡っての一部臆測を完全否定した上で苦言を呈した。山里は体調不良で8日から10日までの3日間「DayDay．」を欠席。「この『DayDay．』を休んだことがあの…みんないろんなストーリーが出来上がってくんだよ」と切り出し