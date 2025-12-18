東京証券取引所18日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。人工知能（AI）関連の巨額投資への先行き不透明感から、値がさの半導体関連株が売られた。下げ幅は一時800円を超えた。終値は前日比510円78銭安の4万9001円50銭。東証株価指数（TOPIX）は12.50ポイント安の3356.89。出来高は約20億9342万株だった。