情報番組のコメンテーターとしても活躍する弁護士の山岸久朗氏が、18日までにインスタグラムを更新。突発性難聴と診断されたことを明かした。山岸弁護士は「#突発性難聴になってしまいました…」と報告。突然、左耳が聞こえにくくなるなど異変を感じ、耳鼻科を受診したところ「聴力を測っただけで、聴力が落ちてて、突然なったんだったら、突発性難聴ですね。って」と診断されたという。「えっ！？それだけ！？結局、よく解明